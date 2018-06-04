İlçe Milli Eğitim Müdürü Gül'e ziyaret

SİVAS (AA) - Ulaş ilçesine bağlı Eskikarahisar Köyü İlkokul öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül'ü ziyaret etti.

Eskikarahisar Köyü İlkokulu öğretmeni Nazan Öztürk, öğrenciler ile Gül'ü makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, "Öğrencilerimiz sadece akademik alanda başarılı olan bireyler olmasın, onları sanatla ve sporla buluşturalım. Ahlaki yönü kuvvetli, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, bedensel olarak sağlıklı bireyler yetiştirme çabasında olalım." dedi.

Öğrenciler ziyaret sonrası Ulaş Anaokulunda bulunan sinema salonunda film izledi.