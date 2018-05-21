İlçe Milli Eğitim Müdürü Gül, köy okullarını ziyaret etti

SİVAS (AA) - Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, köy okullarını ziyaret etti.

Gül, Karacalar ve Ekincioğlu köy okullarını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okullarda incelemelerde bulunan Gül, öğrencilere çikolata ikram ederek, hikaye kitapları dağıttı.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek okullardaki eksiklikleri yerinde görüp gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Okul ziyaretlerine, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik ve Halil Duman da katıldı.