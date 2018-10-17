İlçe Jandarma Komutanına FETÖ gözaltısı

SİVAS (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyon kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ferhat Aktaş'ı yakaladı.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Ankara'ya gönderildi.



Ankara'da yürütülen operasyonda örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen biri yüzbaşı, 49'u üsteğmen toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtilmişti.