İLBANK'tan belediyelere mevduat bankacılığı hizmeti

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan İller Bankası (İLBANK), Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamında, belediyeler ve özel idarelerden, diğer kamu bankalarının gerçekleştirdiği mevduat işlemleri gibi fon temini faaliyetlerine başladı. Böylece yerel yönetimler "TL" cinsinden paralarını bankada oluşturulan ortaklık fonunda, uygun koşullarda değerlendirebilecek.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, İLBANK'ın ortağı ve aynı zamanda da kredi kullanıcısı konumunda bulunan belediyeler ile özel idarelerin son yıllarda İLBANK'tan talep ettikleri yatırım miktarlarında ciddi oranda artış yaşandı.

2017'de yerel yönetimlere yalnızca İLBANK'ın öz kaynaklarından bin 420 iş için 7,9 milyar lira, son üç yılda ise bin 583 adet iş için 23,8 milyar lira finansman temin edildi ancak talepler artarak devam ettiği ve öz kaynaklarla karşılanamaz hale geldiği için hızla yeni finansal enstrümanlar üzerinde çalışmalara başlandı. Banka bu kapsamda, 28 Şubat 2018'de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde yapılan düzenleme ile belediyeler ve özel idarelerden, diğer kamu bankalarının gerçekleştirdiği işlemler gibi fon temini faaliyetlerine başladı.

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 6107 Sayılı İller Bankası Kanunu ile diğer yasal düzenlemelere uygun olarak yerel yönetimlerin hizmetine sunulan uygulamayla yerel yönetimler "TL" cinsinden paralarını, günlük, haftalık, aylık, üç aylık, yıllık veya belirleyecekleri farklı bir süre boyunca bankada oluşturulan ortaklık fonunda, uygun koşullarda değerlendirebilecek.

Böylece yerel yönetimler, hem ellerindeki mali kaynakları hem de aylık gönderilen yasal paylarından diledikleri tutarı İLBANK fon hesabında, en uygun koşul avantajıyla değerleme imkanına sahip olacak. Dolayısıyla belediyeler ve özel idareler İLBANK'a ne kadar çok fon yatırırlarsa, aynı oranda yerel yönetimlerin talepleri de piyasaya göre düşük faizli, uzun vadeli uygun kredi koşullarında karşılanabilecek.

Belediyeler, fon hesabında değerlendirmek istedikleri tutar için "Belediye Bilgi ve Veri Bankası" ekranından temin edecekleri dilekçelerle İLBANK'a başvurarak fon hesabı açtırabilecek.



- EFT için masraf alınmayacak

Yerel yönetimler, yatırılan fonlar nispetinde İLBANK'taki kredibilitelerini de artırmış olacak.

İLBANK'ta değerlendirilen fonlardan elde edilecek getiri ise en az Kamu Haznedarlığı Tebliği kapsamında diğer bankalardan elde edilecek faiz tutarı kadar olacak.

Yapılacak EFT işlemlerinden ücret alınmayacak.

İller Bankasının, her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemini gerçekleştirmeye haiz bir banka olması dolayısıyla, oluşturulan bu fon hesabına yönelik işlemler herhangi bir muhabir bankaya ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilebilecek.

- Vade bitiminden önce hesap kapatılabilecek

İLBANK, yerel yönetimlerin bir mevduat bankasındaki gibi kolay işlemler yapabilmesi için gerekli önlemleri de aldı.

Yerel yönetimler, ister vade sonuna kadar isterlerse de vade bitiminden önce hesaplarını kapatma şansına sahip olacak. Vade bozulsa bile değerlendirilen gün sayısı baz alınarak faiz tahakkuk ettirilecek ve anaparalarıyla birlikte yerel yönetimlere aktarılacak.

Yerel yönetimler, vadesi dolan bir işlemin süresini istedikleri kadar uzatma imkanına da sahip olabilecek. İade taleplerine istinaden anapara ve faiz ödemeleri ise yasal paylarının bağlı olduğu hesaplarına ya da belirlenecek hesaplara aktarılacak.



- Fonlar, alacaklar için haczedilmeyecek

Yerel yönetimlerin bankada açacakları fon hesapları, İLBANK'ın alacakları için haczedilmeyeceği gibi kamu alacakları için de kesinti yapılamayacak.



Yetkililer, yerel yönetimlerin, ellerinde olup da değerlendiremedikleri mali kaynaklarını bu sayede değerlendirme imkanı buldukları için uygulamadan memnun kaldığını belirtti. Uygulamaya büyük ilgi gösteren yerel yönetimler, aylık hisseleriyle fazla mali kaynaklarını fon hesabında tutmaya başladı.



