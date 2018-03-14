İlan asılarak bekletilen araçlara trafik cezası uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlara satılık ilanı asarak cadde ve sokak üzerilerinde uzun süreli park yapan araçların trafiği olumsuz etkilediği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan ihbarlar neticesinde satılık ilanı asarak cadde ve sokak üzerilerinde duran araçların uygunsuz parkların yapıldığı, trafik görevlilerince cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Bu tür park yapmış araçlara Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesinde gereğince işlem yapıldığı uyarısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara, reklam, yazı, işaret, resim, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerinin takılması, yazılması, sesli ve ışıklı donanımların bulundurulması ve izin verilmesine dair esas ve usuller ile diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik uyarınca söz konusu hükmü kapsamayan araç sürücülere para cezası tatbik edilmektedir. Araçlarında satılık ilanı asarak uygunsuz ve uzun süreli park yaparak trafiği olumsuz etkileyen araç sürücülerine trafik görevlilerimizce cezai müeyyide uygulanması nedeniyle, araç sürücülerinin ve trafikte bulunan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafik kurallarına uymaları büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın bu konu da dikkatli olmaları gerekmektedir."