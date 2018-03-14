İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Gıda Bankasına ziyaret

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri Gıda Bankasını ziyaret etti.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan, genel sekreter Bedrettin Gündoğdu ve bir grup öğrenci, Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankasını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Özaydın, daha önce görev yaptığı fakülteden gelen misafirlere eşlik ederek, Gıda Bankasının işleyişiyle ilgili bilgi verdi.

Doğan, Hayat Ağacı Derneğinin kurulmasına öncülük eden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile yardım faaliyetlerinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Gıda Bankası’nın yapısı ve işleyişiyle diğer illere örnek olduğunu belirten Özaydın ise sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği şekilde, ihtiyaç sahiplerinin Gıda Bankasından düzenli olarak alışveriş yaptığını belirterek, Hayat Ağacı Derneğinin, aylık 70-80 bin lira civarında gıda yardımı yaptığını aktardı.