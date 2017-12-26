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İlahiyat fakültesi mezunları öğretmen olabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesinin önünde herhangi bir engel kalmadığı bildirildi.

26 Aralık 2017 Salı 21:19
İlahiyat fakültesi mezunları öğretmen olabilecek
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ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesinin önünde herhangi bir engel kalmadığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunu meşgul eden ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesine ilişkin açıklama yapılması gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili bakanlık aleyhine açılan davada, yürütmenin durdurulması kararına bakanlığın itiraz ettiği ve Danıştay İdari Davalar Kurulu'nun da 9 Ekim 2017 tarihinde itirazın reddine karar verdiği ifade edilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Davanın esastan görülmesi sırasında Danıştay 12. Dairesinin 30/10/2017 tarihli kararıyla dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir. Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı karar gerekçesi doğrultusunda gerekli düzenlemeyi yapacaktır. Böylece ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmasının önünde herhangi bir engel kalmamıştır."

Muhabir: Burcu Çalık

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