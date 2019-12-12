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İlaç kaçakçısı 3 kişi yakalandı
ANKARA (AA) - Ankara'da, insan sağlığını tehlikeye düşüren ilaç ve cinsel gücü artırdığı iddia edilen içecekleri yasa dışı yollardan ülkeye getiren biri Irak uyruklu 3 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla...
Genel 12.12.2019, 09:05
ANKARA (AA) - Ankara'da, insan sağlığını tehlikeye düşüren ilaç ve cinsel gücü artırdığı iddia edilen içecekleri yasa dışı yollardan ülkeye getiren biri Irak uyruklu 3 kişi yakalandı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda biri Irak uyruklu 3 zanlıyı gözaltına alırken, aramalar sonucu ele geçirilen 17 bin ilaca da el koydu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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