İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kaya, Zara'da

SİVAS (AA) - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Zara ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçede yapımı devam eden İl Özel İdaresi yatırımlarını yerinde incelemek üzere ilçeye gelen Kaya, ilk olarak, Öğretmenevi binasında incelemelerde bulundu.

Kaya, daha sonra yapımı devam eden 24 derslikli Gazi ilkokulu binasına geçerek okulun müdürü Yakup Yiğit ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Mehmet Akif Ersoy Camisi'ni de gezen Kaya, son olarak 8 derslikli İmam Hatip Ortaokulu'nu denetledi.

Kaya, incelemelerin sonunda yaptığı açıklamada ilçede yapımı süren İl Özel İdaresi yatırımlarının kaba inşaat kısımlarının tamamlanmış olduğunu söyledi.

Yapımı süren okullar tamamlandığında fiziki olarak eğitim kalitesinin artacağına vurgu yapan Kaya, "Bu kalitenin eğitime de yansıyacağına inanıyorum. Okul inşaatlarımızda emeklerini ve fedakarlıklarını esirgemediği için belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Kimi yerlerde yolunu, kimi yerlerde parkını, arsasını vererek eğitim yatırımlarına katkı sağlamış durumdadır." dedi.

Kaya'ya ziyaretlerinde Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Şahin de eşlik etti.