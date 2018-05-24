İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kaya, Gemerek'i gezdi

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Gemerek ilçesinde gezi ve incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaya ilk olarak Kaymakamlığa geçerek İdare'nin Gemerek’te yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.

Daha sonra ilçedeki okullarda yürütülen çalışmaları inceleyen Kaya, ilçede sürdürülen milli eğitim yatırımları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaya, ardından ilçeye bağlı Çat köyüne geçerek Doğu Anadolu Projesi (DAP) ödeneği ile finanse edilen "Kapalı Sistem Yenileme Projesi"ni yerinde inceledi ve Tarımsal Hizmetler Müdürü Fahri Keskin'den bilgi aldı.

Kaya, 2016 yılı itibariyle DAP kapsamına alınan Sivas'ta yaklaşık 16 küçük ölçekli sulama projesi gerçekleştirildiğini belirtti.

Bununla beraber 10 hayvan içme suyu göleti yapıldığını aktaran Kaya, "Genel olarak fiyatlandıracak olursak, 20 milyon liranın üzerinde DAP’ın ilimize katkısı oldu. Tarım ve hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Çat köyünde, 3 bin 200 dekarlık alanın artık kapalı sistemde sulanması sağlanmış oldu. 14 kilometrelik isale hattı döşendi, 117 vanayla çiftçimizin sulamasına imkan sağlandı. Köylümüze ve ilimize hayırlı olsun. Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaya'ya inceleme ve ziyaretlerinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu, Gemerek İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Hastürk, Ahmet Yağcı ve Kazım Çelebiloğlu, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Coşkun da eşlik etti.