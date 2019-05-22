İl Özel İdare ve Buruciye AŞ personeli iftarda bir araya geldi

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi ve Buruciye AŞ personeli, iftar yemeğinde bir araya geldi.



Sivas İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar programına, Vali Salih Ayhan, Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya, Vali Yardımcıları Mustafa Yüksek Karadağ ve Mehmet Polat, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, il genel meclis üyeleri ile Sivas İl Özel İdaresi ve Buruciye AŞ bünyesinde çalışan personel katıldı.



Güçlü kurumsal yapısıyla önemli hizmetlere imza atan Sivas İl Özel İdaresi'nin güzel bir beraberlik örneği sergilediğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas İl Özel İdaresi, Sivas'ın zorlu coğrafyasında gece gündüz ayrım yapmadan, fedakarca çalışıp hizmet götüren bir kurumdur. Tüm çalışanların böyle bir kurumun mensubu olmaktan gurur duyması gerekir. Sivas'ta yapılan bütün vizyon projelerinde doğrudan ya da dolaylı olarak Sivas İl Özel İdaresinin bir katkısı vardır. Sivas'a geçmişten bugüne, bugünden yarına hizmetleri olan ve devam edecek olan lokomotif kurumdur. Böylesine büyük işler yapan kurumda birlik ve beraberlik çok önemlidir. Ramazan ayı da bu duyguların daha yoğun yaşandığı bir zaman dilimidir."

Kurum içi barış, huzur ve birlikteliğin de çok önemli olduğunu belirten Ayhan, "Sivas İl Özel İdaresi geçmişten beri bu misyonu ve anlayışı benimseyen kurumlardan bir tanesidir ve öyle olacaktır. Sivas'ta yaşayan 647 bin vatandaşımızın her birinin Sivas İl Özel İdaresinde temsilcisi yer almaktadır. Sivas İl Özel İdaresiyle daha çok başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.





