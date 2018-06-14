İl Özel İdare Sekreteri Kaya köylerde incelemelerde bulundu

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Akıncılar ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Şenbağlar köyünü ziyaret eden Kaya ve beraberindekiler, köy muhtarı Rıza Sağır ve köyde yaşayan vatandaşlar tarafından karşılandı.

Şenbağlar köyünün uzun zamandır yeni bir köprüye ihtiyacı olduğunu belirten Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz, "Vatandaşlarımızın bir mağduriyeti söz konusuydu. 2018 yılı yatırım programına alındı. Şuanda inşaat devam ediyor. Bir ay gibi kısa bir zaman içerisinde tamamlanacak. Vatandaşlarımız adına, başta Valimiz Davut Gül'e, Genel Sekreterimiz Mehmet Nebi Kaya'ya ve il özel idaresi çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

İl Özel İdaresi olarak köylere su, yol götürüldüklerini köylere köprüler inşa ettiklerini ifade eden Kaya, "Şenbağlar köyümüze 24 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde muazzam bir köprü inşa ediliyor. Bu yatırımlar sahip olduğumuz imkanları ve devletimizin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İmkanlar olmasaydı, bu hizmetleri yapmak bizlere nasip olmazdı. İdaremize kaynak konusunda her zaman destek olan Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'a, milletvekillerimize, çalışmalarımızı koordine eden Valimiz Davut Gül'e, ilçe kaymakamımıza ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şenbağlar köyünün ardından Kılıç, Elibüyük ve Yünlüce köyüne geçen Kaya ve beraberindekiler, köy muhtarı Mehmet Ali Özdemir ve köyde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

İnceleme gezisinde Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya’ya, Akıncılar İlçe Kaymakamı Akın Karagöz, İl Genel Meclisi Üyeleri Murat Başaran ve Yakup Çınar, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner, İlçe Özel İdare Müdürü Selahaddin Demirhan ve ilgili teknik personel eşlik etti.