İl Özel İdare personeli kan bağışladı

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve kurum personelleri Kızılay Kan Merkezi’nin kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Düzenli kan bağışı yapmayı ve zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı hedefleyen Kızılay’ın Sivas şubesi tarafından Sivas İl Özel İdaresi ana binasında gönüllü kan verme işlemi gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Salonu önünde kurulan stantta kan veren Kaya, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu, kan vermenin sağlıklı her vatandaşın görevi olması gerektiğini vurgulayarak, verilen her ünite kanın bir hayat kurtardığının unutulmaması gerektiğini belirtti.

Kızılay Hekimi Dr. Abdurrahman Kürşat Şen ise kış aylarında kan bağışının düşmesi nedeniyle kan tedarik etmekte zorlandıklarını vurgulayarak, "Kurumların destekleriyle gönüllü bağışçılara daha rahat ulaşabiliyoruz. Kan vermek hem vücut sağlığı bakımından, hem de kan verilen kişilerin sağlığı açısından çok büyük önem arz ediyor. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışı için bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.



