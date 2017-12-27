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İl Müftü Yardımcısı Güner göreve başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Müftü Yardımcısı Fatma Feyza Güner, görevine başladı.Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü Şahin Güven, İl Müftü yardımcılığı görevine yeni atanan Güner'i makamında ziyaret etti.Güner,...

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:48
İl Müftü Yardımcısı Güner göreve başladı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Müftü Yardımcısı Fatma Feyza Güner, görevine başladı.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü Şahin Güven, İl Müftü yardımcılığı görevine yeni atanan Güner'i makamında ziyaret etti.

Güner, ziyaretinden dolayı İl Müftüsü Güven ve beraberindekilere teşekkür etti.

Güner'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Güven, şunları kaydetti:

"Yeni görevinizin hayırlı uğurlu olmasını Rabb'imizden niyaz ediyoruz. Bundan önce edindiğiniz ve özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığının Ankara merkez teşkilatında uzun süre çalışarak edindiğiniz tecrübelerinizi, Kayserimizde, müftülüğümüz vesilesiyle hizmete dönüştürmenizi arzu ediyoruz. Ayrıca hanımlara yönelik Kur’an kurslarımızdaki öğrencilere, KYK ve özel yurtlarımızdaki kız öğrencilerimize yönelik yapacağınız dini ve kültürel faaliyetlerinizden Kayserimizin fazlasıyla istifade edeceğini düşünüyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Göreve BaşlamaKayseri
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