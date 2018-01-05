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İl Milli Eğitim Müdürü Altınsoy, öğrencilerle bir araya geldi

SİVAS (AA) - İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, yeni yıl dolayısıyla kendisine tebrik kartı gönderen ve mektup yazan Kazım Karabekir Paşa İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan...

05 Ocak 2018 Cuma 17:31
İl Milli Eğitim Müdürü Altınsoy, öğrencilerle bir araya geldi
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SİVAS (AA) - İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, yeni yıl dolayısıyla kendisine tebrik kartı gönderen ve mektup yazan Kazım Karabekir Paşa İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlüğün toplantı salonunda bir araya gelen Altınsoy ve öğrenciler, bir süre sohbet etti.

Altınsoy, kendisine tebrik kartı gönderen ve mektup yazan öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Altınsoy, "Bol bol kitap okuyun, şiir okuyun, kendinizi geliştirin. Sizler de öğretmen olun, ülkemiz için güzel insanlar yetiştirin. 15-20 sene sonra öğretmen, doktor, savcı, polis olacaksınız. Yönetici olmaya başlayacaksınız ve ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Onun için kendinizi iyi geliştirmeniz gerekiyor. İnşallah ileride yüksek yerlere gelince bu söylediklerim aklınıza gelir." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Yusuf Yıldırım da kendilerini ağırlayan Altınsoy'a teşekkür etti.

Sınıf öğretmeni Leyla Arslan ise ders etkinlikleri kapsamında yeni yıl kartı hazırladıklarını söyledi.

Arslan, "Bu kapsamda da başta valimize, belediye başkanımıza ve size yazmayı tercih ettik. Öğrencilerimizin hayal gücünü geliştirmek ve ufuklarını açmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Mektup, tebrik kartı gibi eskiden yaptığımız güzel şeylerin günümüzde de unutulmaması ve mektup yazmanın güzel bir şey olduğunu göstermek adına öğrencilerimiz sizlere mektup yazdı." ifadelerini kullandı.

Altınsoy, daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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