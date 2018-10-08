İl Jandarma Komutanı Tataroğlu'ndan Hastaoğlu'na ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, Sivas Ticaret Borsası (STB) Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret etti.

STB'den yapılan açıklamaya göre, Tataroğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Sivas'ta görev yapmanın büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Hem nezaketen hem de Ticaret Borsası'nı ve yöneticilerini daha yakından tanımak için iadei ziyarette bulunduk. Sivas'a göreve geldiğim ilk günden bu tarafa Ticaret Borsası olarak sizler ve Sivaslı hemşehrilerimiz bizlere karşı çok yakınlık gösterdi. Sizlere ve Sivaslı hemşehrilerimize göstermiş oldukları yakınlıktan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Hastaoğlu ise "Değerli komutanımızı borsamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Şahsım ve yönetim kurulum adına gerçekleştirilen nezaket ziyareti için teşekkür ediyorum. Sivas Ticaret Borsası olarak bugüne kadar kamu kurumlarımızla ve güvenlik güçlerimizle uyumlu bir şekilde çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ziyarette STB Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Gül ve Ahmet Tarık Günhan da hazır bulundu.