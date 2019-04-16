KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Genel Meclisi üyelerinin görev sürelerinde kente önemli hizmetler vereceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, İl Özel İdaresi Mustafa Taş Meclis Salonunda düzenlenen İl Genel Meclisi nisan ayı toplantısına katıldı.

Meclis toplantısında konuşan Akın, İl Genel Meclisi üyelerinin görevleri boyunca Kırşehir'de iyi hizmetler sunacaklarına inandığını aktardı.

Asıl amaçlarının vatandaşlara hizmet etmek olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"İl Genel Meclisi üyeleri, kente önemli hizmetler verecek. El birliği ve işbirliği içerisinde İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan hizmetlerin yürütülmesinde hep birlikte gayret göstereceğiz. Meclis üyelerinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek devletimizin tahsis ettiği ödenekleri en verimli şekilde kullanacağına inancım tamdır. Burada alınan kararlar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacaktır. İl Genel Meclisi üyeleri, ilimizin yatırımlarla gelişip büyümesinde, köylerimizin kalkınmasında ve yeni imkanlara kavuşmasında İl Özel İdaresinin hizmetlerine yön vererek katkı sağlamaktadır. Vereceğiniz destek ve katkılar için şimdiden teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi de çalışacakları süre içerisinde kentin her alanda gelişmesi için yeni yatırımlar gerçekleştireceklerini, güzel hizmetlerde bulunacaklarını ifade etti.