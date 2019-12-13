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İl Emniyet Müdürü Kolcu özel öğrencilerle oynadı

AKSARAY (AA) - Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla ziyaret ettiği özel öğrencilerle oyun havası eşliğinde oynadı.Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Meslek Okulunda "Yerli Malı Haftası"...

Genel 13.12.2019, 15:04
İl Emniyet Müdürü Kolcu özel öğrencilerle oynadı
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AKSARAY (AA) - Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla ziyaret ettiği özel öğrencilerle oyun havası eşliğinde oynadı.

Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Meslek Okulunda "Yerli Malı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Kolcu, burada öğrencilerle sohbet ederek canlı müzik eşliğinde özel çocuklarla oyun havası oynadı.

Kolcu, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin gözlerindeki ışıltıyı görmenin tarifinin mümkün olmadığını ve özel çocukların sosyal hayata katılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

#engelli öğrenci #İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu #oyun havası #Yerli Malı Haftası
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