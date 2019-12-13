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İl Emniyet Müdürü Kolcu özel öğrencilerle oynadı
AKSARAY (AA) - Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla ziyaret ettiği özel öğrencilerle oyun havası eşliğinde oynadı.Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Meslek Okulunda "Yerli Malı Haftası"...
Genel 13.12.2019, 15:04
AKSARAY (AA) - Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla ziyaret ettiği özel öğrencilerle oyun havası eşliğinde oynadı.
Kolcu, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin gözlerindeki ışıltıyı görmenin tarifinin mümkün olmadığını ve özel çocukların sosyal hayata katılmasının çok önemli olduğunu söyledi.
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