İl Başkanı Özden, kongreyi değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, partisinin kongre sürecini değerlendirdi.

Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrenin en iyi şekilde sonuçlandığını belirtti.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Özden, "Kayseri'ye daha iyi hizmetlerde bulunan bir ekip oluruz inşallah. Daha dinamik ve daha çalışacak bir ekip kuruduğumuza inanıyoruz." dedi.

Özden, kongrenin ardından 2019'da yapılacak seçimlerin çalışmalarına başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekibimizle neler yapılacağını konuştuk. Bugünden itibaren yaptığımız dağılım sonucunda 48 arkadaşımız ilçelere ziyaretlere gitti. İlçe toplantılarına katılıyorlar. Bugünden itibaren bir seçim çalışmasına başladık. AK Parti daha da güçlenerek çıkacaktır bu seçimden. Oy oranlarımızı daha yukarı çıkartmaya çalışacağız. Bunu da çok çalışarak başaracağımıza inanıyorum."