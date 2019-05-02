İKÜ Akıngüç Ödülü'ne başvuru süresi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi'nin (İKÜ) bu yıl hukuk dalında düzenlediği "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Pozitif Ayrımcılığın Rolü" konulu Akıngüç Ödülü'ne başvuru süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İKÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek ve başvuruları nisanda başlayan Akıngüç Ödülü için 30 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

Hukuk dalında düzenlenen yarışmanın bu yılki konusu "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Pozitif Ayrımcılığın Rolü" olarak belirlenirken, yarışmaya, Türkiye genelinde tüm araştırmacılar, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış eserleriyle katılabilecek.



Sonuçları 31 Temmuz'da ilan edilecek yarışmanın jürisinde gazeteci Güneri Civaoğlu, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pervin Somer, İKÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, İKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Baş, İKÜ Şiddeti Araştırma ve Önleme Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Münevver Mertoğlu yer alıyor.



Birincilik ödülünün 15 bin lira, mansiyon ödülünün ise 7 bin 500 lira olduğu yarışmanın ödül töreni, aynı zamanda İKÜ'nün 22. kuruluş yıl dönümünün de kutlanacağı 22 Kasım'da gerçekleştirilecek.



