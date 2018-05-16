İkram çeşmesi ramazanda da akacak

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesinin sunduğu ikram çeşmesi, ramazan ayında da akmaya devam edecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinin 2015 yılında hayata geçirdiği ikram çeşmesinden ramazan ayı boyunca her gün bir cami önünde teravih namazı sonrasında limonata ikram edilecek.

Mevsimine göre vatandaşlara sıcak çorba, salep, şerbet ve limonata ikram edilen çeşmeden ramazan ayı boyunca vatandaşlar yine yararlanabilecek.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geçmişten günümüze kadar gelen geleneksel lezzetleri Kocasinan'da yaşattıklarını belirtti.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ikram çeşmesiyle vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza özellikle kış aylarında geleneksel bir lezzet olan salep ikram ederken ramazanda da ise limonata ile hemşehrilerimizin içini serinletiyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bundan sonrada yine ikram çeşmesinden 7'den 70'e vatandaşlarımızın faydalanmasını sağlayacağız."



