İklimsa’dan ferahlatan kampanya

İSTANBUL (AA) - Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki markası İklimsa'nın yeni kampanyası ile Mitsubishi Heavy Industries marka duvar tipi klimalar yüzde 25’e varan indirimle tüketicilerle buluşuyor.

İklimsa açıklamasına göre, 33 yıldır iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ve 450’den fazla satış ve servis ağı olan İklimsa, avantajlı kampanyalarını sürdürüyor.

Şirketin 30 Temmuz’a kadar sürecek yeni kampanyası kapsamında, Türkiye genelindeki İklimsa merkezlerinde, yüksek enerji verimliliği ve sessizliği ile öne çıkan Mitsubishi Heavy Industries SRK63ZR-S modeli duvar tipi klimalar yüzde 25’e varan indirim fırsatı ile satılıyor.

Kampanya dahilinde ayrıca, Mitsubishi Heavy Industries, Sigma, Sharp veya GE Appliances marka duvar tipi klima modellerinden satın alan tüketicilere, diledikleri yerden klimalarını kontrol etmeye imkan tanıyan internet erişimli kumanda hediye ediliyor.





- Enerji verimliliği ön planda





Açıklamada verilen bilgilere göre, 33 yıllık tecrübesi ile Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki öncü markası İklimsa, teknolojisi ile yüksek konfor sağlayan ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. İklimsa’nın özel markası, A++ enerji sınıfı Sigma klimalar maksimum enerji verimliliği sağlarken, ''I Feel'' özelliği ile vücut ısısını algılayarak ortam sıcaklığını ayarlayabiliyor.

İç mekanlardaki en uzak bölgelere eşit sıcaklık seviyesi ile ulaşım sağlayabilen Sigma klimalar, toz filtresinin yanı sıra anti bakteriyel ve aktif karbon filtresi sayesinde alerjik özelliğe sahip havada uçuşan maddelerin yapısını bozarak deaktive edebilen yüksek teknolojisiyle dikkati çekiyor.