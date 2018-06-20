NİĞDE (AA) - Niğde'de Avrupa Birliği projesi kapsamında, iklim değişikliğine dikkati çekmek için 15 lisenin 10. sınıf öğrencilerine farkındalığı ve bilgi seviyelerini artırmaya yönelik eğitim verildi.

Proje koordinatörü ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Gönen, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Çerçeve Programı (IPA) bünyesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı" kapsamında kentteki 15 lisenin 10. sınıf öğrencilerine eğitim verildiğini belirtti.

Eğitimlerin, NÖHÜ'nün faydalanıcısı olduğu "Sürdürülebilir Eğitim ile Niğde Lise Öğrencilerinin İklim Değişikliğiyle Mücadele için Bilgi Kapasitesi ve Farkındalığının Artırılması" projesi kapsamında gerçekleştirildiğini aktaran Gönen, öğrencilerin ve ailelilerin günlük alışkanlarının doğa dostu yöntemlerle değiştirilmesi hedeflenen proje ile başarılı öğrencilere plaket verildiğini ifade etti.

Üniversitenin kongre ve kültür merkezinde gerçekleşen törende Dr. Öğr. Üyesi Gönen ve Dr. Öğr. Üyesi Ece Ümmü Deveci, proje konusu, faaliyetleri, çıktıları ve iklim değişikliği konusunda kapsamlı bilgi verdi.

Projenin eğitim bilimleri koçu ve danışmanı Doç. Öğr. Üyesi Meryem Nur Aydede de eğitim verilen liselerdeki farkındalık ve bilgi seviyelerinin gelişmesi hakkında sunum gerçekleştirdi.

Törende, 15 lisenin müdür ve müdür yardımcılarına da teşekkür belgeleri verildi. Başarılı öğrencilerin hazırladığı iklim değişikliği konusundaki proje konuları, etkinlik bünyesinde katılımcılara sunuldu.

Programa, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulgani Özkan, dereceye giren başarılı öğrenciler, aileleri ve akademisyenler katıldı.