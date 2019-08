İklim aktivisti Thunberg, BM önünde eylem yaptı

NEW YORK (AA) - İklim değişikliğine karşı başlattığı öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, her cuma gerçekleştirdiği ''Fridays For Future" eylemini, bu sefer Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinin önünde yaptı.

BM İklim Zirvesi'ne katılmak için İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen Thunberg, küresel ısınmaya karşı mücadele için başlattığı iklim eylemlerine burada da devam etti.

Thunberg, ABD'deki ilk iklim protestosunu BM Genel Merkezi önünde yaptı.

Yüzlerce genç aktivist ve öğrenci de ellerindeki ''Siz yetişkin gibi davranmayacaksanız, biz davranacağız'', ''Deniz seviyeleri yükseldikçe biz de yükseliyoruz.'' yazılı dövizlerle BM binası önünde Thunberg'e destek için protesto gösterisine katıldı.

Greta Thunberg, New York'ta 23 Eylül'de başlayacak BM İklim Zirvesi'ne katılacak.

Thunberg, Ağustos 2018'de İsveç'in iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini sağlamak için parlamento önünde oturma eylemleri başlatmış, aktivist "Fridays For Future" eylemleri ile Avrupa'da iklim değişimine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelmişti.