İkinci üniversite fırsatı için kayıtlar 11 Eylül'de

Anadolu Üniversitesinin (AÜ), üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olan, ya da üniversitede okumaya devam edenler için açtığı ikinci üniversite fırsatının kayıtlarının 11 Eylül'de başladığı bildirildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden yapılan yazılı açıklamada, bir örgün programda kayıtlı olan veya herhangi bir ön lisans ya da lisans programından mezun olanların sınavsız ikinci üniversite kapsamında istedikleri bir programa kayıt yaptırabildiği belirtildi.

Çok isteyerek kayıt yaptırdığı örgün bir programda okuyan, aslında bir mesleği olan ama çalıştığı alanı değiştirmek isteyen, hobisi ya da ilgi duyduğu alan doğrultusunda akademik bilgi edinmek isteyenlerin ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemine yöneldiği ifade edildi.

Milletvekili, avukat, mühendis, doktor, öğretmen, asker, akademisyen, ev hanımı, üniversite öğrencisi, emekli gibi çok farklı meslekten insanın açıköğretim öğrencisi olduğu kaydedildi.

İkinci üniversite kapsamında en çok tercih edilen programların adalet, sosyal hizmetler, sosyoloji, sağlık yönetimi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, acil durum ve afet yönetimi, web tasarımı ve kodlama, ilahiyat, laborant ve veteriner sağlıkla işletme olarak sıralandığı aktarıldı.

2017-2018 akademik yılında 300 bin kişinin birden fazla bölüm bitirerek mezun olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemindeki ön lisans/lisans programlarından birine, herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrencilerse açıköğretim sistemindeki önlisans programlarından birine kayıt yaptırabiliyor. Kayıtlar 11 Eylül'de başlayacak, 21 Eylül'de sona erecek. 2018-2019 akademik yılından itibaren basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, maliyet düşüşüyle birlikte öğrenci harçlarında ciddi bir indirime gitti. Açıköğretim sistemine kayıtlı öğrencilere sunulan Anadolum e-kampüs, öğrenciye dilediği zaman öğrenme fırsatı sunmasının yanı sıra eş zamanlı olarak öğrenme ortamı kolaylığı da sağlıyor. Öğrenci, cep telefonu, tablet ya da bilgisayarı ile bireysel çalışma alanına ulaşabiliyor."

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2018, 16:12