İkinci katın balkonundaki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Nevşehir’de bir apartmanın ikinci katında bulunan yılan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Cevher Dudayev Mahallesinde bulunan bir apartmanın ikinci katında yılan gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarın üzerine harekete geçen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yılanın bulunduğu yere gelerek çalışma başlattı. Yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından ikinci kattaki dairenin balkonundaki yaklaşık 1 metrelik yılan ekipler tarafından yakalandı.Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2018, 16:44