İkinci El Araba Aldığınızda Aracın Anahtar Sayısına Dikkat Edin

İkinci el araç alacaklar olanların, yedek anahtar sayısına dikkat etmesi gerektiği, birçok hırsızlık olayının bu yüzden meydana geldiği belirtiliyor.Arabaların yedek anahtarının olması hırsızlık olaylarını arttırıyor. Özellikle ikinci el araçlarda meydana gelen hırsızlık olayları, araçların satımından sonra alıcının anahtarların hepsini almamasından kaynaklanıyor. Bazı şahısların araba sattıklarında yedek anahtarları vermemesi arabaların çalınmasına yol açabiliyor.Otomobillerde yaşanan hırsızlık olaylarının artık pinpon topu gibi malzemelerle yaşanmadığını anlatan Oto Anahtar ve Kilit Ustası Mesut Topçu, hırsızların arabaya zarar vererek kapılarını açtığını söyledi. Topçu, "Yeni sistem araçlar güvenlik açısından çok iyi diyebiliriz. Eski arabalar zarar vererek hırsızlık yapılmasına karşı alarm ya da baston kilit kullanabilirler. Vatandaşların araba alırken en önemli dikkat etmeleri gereken nokta, satıcıdan arabanın bütün yedek anahtarlarını almaktır. Yedek anahtar yoksa yetkili bir anahtarcıdan yedek anahtarını almalısı gerekir. Zaten kasko açısından da yedek anahtar çok önemli. Yedek anahtarının olmaması aracın risk içermesine sebep olur. Vatandaşların, ikinci el otomobil alındığında aracın hafızasında kaç tane anahtar olduğunu yetkili bir anahtarcıda öğrenmeleri gerekiyor. Arabanın hafızasındaki anahtarların hepsi araç sahibinde ise sıkıntı yoktur. Aksi durum söz konusuysa otomobil sahibi yetkili kuruluşlarda bu sorunu gidermeli. Anahtarların hepsinin kendisinde olmaması, aracın çalınma ihtimalini doğurur. Aracın yedek anahtarının satım esnasında alıcıya geçmesi hırsızlık olmayacağı anlamına gelmez. Arabanın hafızasında başka anahtarlar da olabilir. O yüzden araç alındığı sırada aracın hafızasındaki anahtarlar tespit edilmeli. Ustalık belgesi olmayan insanlara da bu konuda tamir yaptırılmamalı ve her şeyde olduğu gibi kilit konusunda da müşterinin kaliteli ürünleri tercih etmesi yararına olur" bilgilendirmesini yaptı.