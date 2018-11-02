İkinci Bahar Dans Kursları

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesinin 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik İkinci Bahar Dayanışma Merkezi'de halk oyunların dersleri başladı.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İkinci Bahar Dayanışma Merkezi'nde 50 yaş ve üzeri vatandaşlara zeybek oyunu kursları verilmeye başlandı.

Çarşamba günleri 11.00-12.00 saatleri arasında, Halk Dansları Eğitmeni Ramazan Akdağcık tarafından verilen zeybek eğitimine, 30 kadar Yenimahalleli kursiyer katılıyor.

Akdağcık, dans eğitimin kişisel gelişimdeki önemine dikkat çekerek, "Dans eğitimi sağlıklı yaşamanın olmazsa olmazlarından biridir. İkinci bahar müdavimleri ile yaptığımız eğitimin sonucunda çok güzel projeler üreteceğimize inanıyorum. İnsanlar arasında uyumun ve birlikteliğin sağlanması amacıyla ikinci bahar merkezinde eğitim vermekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Merkezde ayrıca yaratıcı drama ve Latin dansları eğitimi de veriliyor.