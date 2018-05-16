IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani: Yeni hükümet kabinesinin kurulması ümidiyle Bağdat'a gideceğiz

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY ve Kerkük'teki nihai olmayan ilk seçim sonuçlarının bazı siyasi partilerde ciddi endişeler yarattığını belirterek, "Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, gerekli adımları atıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmalıdır." dedi.

Barzani, Erbil kentindeki başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında geçen cumartesi günü Irak'ta yapılan genel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak'taki genel seçimlerden sonra, ülkenin yeni bir sürecin içerisine girdiğini belirten Barzani, yeni hükümet kabinesini kurmak amacıyla Bağdat'ta temaslarda bulunmadan önce Kürt siyasi partiler arasındaki birliğin sağlanması gerektiğini söyleyerek,"Gerçek bir ortaklık ve kapsayıcı bir anlaşma çerçevesinde yeni hükümet kabinesinin kurulması ümidiyle Bağdat'a gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tüm taraflara karşı eşit mesafemizi koruyoruz"

Gazetecilerin basın toplantısının soru cevap kısmında, yeni hükümet kabinesinin kurulması için herhangi bir görüşme trafiği başladı mı sorusuna Barzani, "Tüm taraflara karşı eşit mesafemizi koruyoruz. Şu ana kadar resmi bir şekilde yeni kabinenin kurulması için herhangi bir koalisyon görüşmesi olmadı. Elbette yakın bir süre zarfında heyet olarak Bağdat'ta gideceğiz ve orada tüm taraflarla görüşmeler yapacağız." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile önceki gün yaptığı görüşmede nelerin konuşulduğu sorusuna Barzani, "Irak'taki siyasi gelişmeleri ele aldık. ABD, tüm Irak halkına hizmet edecek bir hükümetin teşkil edilmesini istiyor. ABD'nin Irak'ta bir tarafı bloke edip başka taraflara destek vermek istediği kanaatinde değilim." dedi.

IKBY'deki bazı siyasi partilerin özellikle Süleymaniye ve Kerkük vilayetlerindeki seçimlere hile karıştırıldığı iddiaları hakkında ise Barzani, şunları kaydetti:

"IKBY'deki 6 siyasi partinin özellikle Süleymaniye ve Kerkük'te seçim sonuçlarına ilişkin dile getirdikleri endişeleri çok iyi anlıyoruz. Başbakan olarak da bu meseleden rahatsızım. (Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu) Komisyonun bu meseleyi çok ciddiye alması gerekiyor. Komisyon, gerekli adımları atıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmalıdır."

Kürt Bölgesinde muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi, İslami Toplum Partisi, Kürdistan İslami Hareket Partisi, Demokrasi ve Adalet için Koalisyon ve Kürdistan Komünist Partisi özellikle Kerkük ve Süleymaniye vilayetindeki seçimlere hile karıştırıldığını iddia edip, seçimlerin tekrarını istemişti.

Muhabir: İdris Okuducu