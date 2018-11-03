İİT'den Brezilya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına kınama

KAHİRE (AA) - İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Bolsonaro'ya büyükelçiliği Kudüs'e taşıma planını tekrar gözden geçirmesi çağrısında bulunularak, planın, uluslararası hukukun ve ilgili tüm Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Brezilya'dan, iki devletli çözüm vizyonu gereği barışın gerçekleşmesi fırsatlarını destekleyen tutumları benimsemesi istendi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya hesabından, "Daha önce kampanyamızda belirttiğimiz gibi, Brezilya Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e transfer etmeyi planlıyoruz. İsrail egemen bir devlettir ve buna saygı duyarız." açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs'ta yapılan resmi törenle açılmıştı.

ABD'nin ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini 16 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı.

Abluka altındaki Gazze sınırında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için gösteriler düzenlenmişti. Barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 62 Filistinli şehit olmuş, 2 bin 700'den fazla Filistinli de yaralanmıştı.