İhtiyaç sahiplerine ücretsiz berberlik hizmeti

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin berberlerden ücretsiz hizmet alması için "Yoksulluğa Bir Makas da Keçiörenli Berberler Vuruyor" projesini başlattı.

Keçiören Belediyesi ile Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğince düzenlenen proje tanıtım toplantısı Estergon Türk Kültür Merkezinde, ilçede faaliyet gösteren berberlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Ak, burada yaptığı konuşmada, Keçiören'in başkentin en güvenli ve komşuluk ilişkilerinin en gelişmiş ilçelerinden biri olduğunu belirtti.

"Bir şehrin, bir ilçenin fiziki şartlarını geliştirebilirsiniz, bu kolay bir şeydir, fakat insanların gönlünü fethetmek zordur. Aslolan onu yapmaktır. Biz Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'gönül belediyeciliği' yapıyoruz. Bugün başlattığımız projeyi bu amaçla gerçekleştiriyoruz." diyen Ak, projeye verdikleri destekten dolayı berberlere teşekkür etti.

Ak, ihtiyaç sahiplerinin tıraşlarının ücretsiz yapılacağını ve bu projenin gönüllük esasına dayandığını ifade ederek, "Belediyemizce yoksullukla ilgili incelemesi yapılan ve muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza, berberlerde kullanabilmeleri için kartları verilecek. Bu kardeşlerimiz, ilçesindeki gönüllü berberlerden ücretsiz faydalanacak." diye konuştu.

Projenin diğer meslek grupları ve ilçeler için örnek olmasını dileyen Ak, herkesin ihtiyaç sahiplerine, yoksul insanlara biraz daha hassas olmalarını istedi.

- "Kampanya bir gönül işi"

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ise Ankara'daki birlik ve beraberliği korumak adına bu projeye destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kara, Keçiörenli berberlerin bu kampanyaya katılarak önemli bir görevi yerine getireceklerini vurgulayarak, "Kampanya bir gönül işi. İsteyen berber katılır ama isteğimiz bütün berberlerin destek olması." dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara arasında protokol imzalandı.







