İhtiyaç sahiplerine bayramlık yardımı

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği, ihtiyaç sahiplerine bayramlık giysi yardımında bulunuyor.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayat Ağacı Derneği sadece ramazan ayında değil, hayır sahiplerinin bağışları sayesinde yılın 11 ayında Gıda Bankasından ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz alışveriş yapma fırsatı sunuyor.

Hayat Ağacı Derneği, Ramazan Bayramı öncesinde Sivas’ta ihtiyaç sahibi ailelere, daha önce kendilerine bildirilen randevu günlerine göre giyim yardımı sağlıyor. Arşiv kayıtlarında bulunan yardıma muhtaç kimselere Gıda Bankasından sağlanan mutfak alışverişinin yanı sıra giyim yardımı da yapılıyor.



Gıda Bankasından aylık mutfak eksiklerini temin edebilen kimseler, çocukları ile giyim reyonundan yine hayır sahiplerinin katkıları ile yararlanıyor.



İhtiyaç sahipleri, çocuklarıyla reyonlardan beğendikleri kıyafeti seçebiliyor. Giyim yardımı kapsamında her bir kimseye elbise, çorap ve iç çamaşırı da veriliyor.



Sivas'ta bayram çikolatasından çocuk bezine, temizlik ürününden ayakkabısına kadar her bir ihtiyacını karşılama imkanı olan ihtiyaç sahipleri, bağışları ile Hayat Ağacı Derneği'ne katkı sağlayanlara teşekkür etti.