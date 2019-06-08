İhtiyaç sahibi binlerce öğrenciye 'ücretsiz taşıma' desteği

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde hayata geçirilen projeyle geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin ağırlıklı olduğu 8 bin çocuk okullarına ücretsiz aşınacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin çeşitli illerinde 25 binden fazla öğrenciye okula ulaşım desteği veren IOM arasında imzalanan protokolle, geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin okullara erişimini kolaylaştırmak amacıyla iş birliğine gidildi.

Bu kapsamda, Suriyeli öğrencilerin yoğun bulunduğu Adana, Sakarya, Yalova, Batman, Antalya ve Siirt'te ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

Projeyle 2 yıl süresince ihtiyaç sahibi 8 bin öğrenci, hem devlet okullarına hem de geçici eğitim merkezlerine ücretsiz taşınacak. Proje kapasitesinin yüzde 25'i bu durumdaki Türk öğrencilere ayrılacak. "Amacımız yüzde 65 olan okullaşma oranını artırmak"

IOM Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, IOM olarak "eğitim her çocuğun hakkıdır" şiarını benimsediklerini vurguladı.

Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, yerel yönetimler ve MEB ile yapılan ortak çalışmalarda okula ulaşım konusuna özel bir önem verdiklerinin altını çizen Gvilava, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de büyük çoğunluğu Suriyeli olan, geçici koruma kapsamındaki bir milyonun üzerinde çocuğun okul çağında olduğu tahmin ediliyor. Devlet okullarına kayıtlı 655 bin civarındaki geçici koruma kapsamındaki öğrenci eğitim sisteminde yer alıyor.

IOM Türkiye olarak yüzde 65 civarında olan okul çağındaki nüfusun toplam okullaşma oranını MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Okul Taşımacılığı Projesi programlarımızın çalışmalarıyla artırarak daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz."