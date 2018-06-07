İhtiyaç sahibi başarılı çocuklar sevindirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Kent Konseyi üyeleri, başarılı ve ihtiyaç sahibi 22 çocuğa giysi, kırtasiye ve bisiklet yardımında bulundu.

Sağlık Çalışma Grubu üyeleri, Muharrem Saylam ilk ve ortaokulu öğrencileri arasından seçilen 19 çocuğa kırtasiye ve giysi, 3 çocuğa da bisiklet dağıttı.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Osman İlhan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en aktif kent konseyleri arasında bulunduklarını ifade ederek, her çalışma grubunun kendi alanında çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Sağlık Çalışma Grubu'nun çocukları sevindirdiğine dikkat çeken İlhan, şöyle devam etti:

"İçerisinde bulunduğumuz ramazan ayında da çalışmalara devam ediyoruz. Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayında yapılacak en güzel çalışmanın ihtiyaç sahibi 19 öğrenciye kırtasiye ve giyim eşyası yardımı olduğuna inandık. İhtiyaç sahibi 3 öğrenciye bisiklet hediye ettik. Ramazan ayı içerisinde ve sonrasında çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."

Sağlık Grubu Başkanı ve Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayla Ünsal da 6 ayda 16 proje gerçekleştirdiklerini bundan sonra da çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından 22 çocuğa giysi, kırtasiye ve bisikletleri teslim edildi.



