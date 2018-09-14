İhtiyaç sahibi aileler evlerine kavuştu

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yaptırılan evlerin anahtarlarını ailelere teslim etti.

Anahtar teslim töreninde konuşan Yılmaz, "Vakıf çalışanlarımız, yaptıkları incelemelerde ihtiyaç sahibi üç aileyi belirledi. Yapılan incelemenin ardından ailelerimize ev yapmaya karar verdik. Kaymakamlık olarak önceliğimiz, insanlarımızın layıkıyla yaşayabilecekleri konutlarda barınmalarını sağlamak. Devletimiz kuvvetlidir. Her zaman olduğu gibi yine ailelerimize maddi ve manevi destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, ilçe kaymakamı Yılmaz, yapımı tamamlanan evlerin anahtarlarını ailelere teslim etti.

Törene SYDV Müdürü Sıdıka Özkan ve vakıf çalışanları katıldı.