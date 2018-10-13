İhsan Çetinkaya İmam Hatip Ortaokulundan hayvan barınağına ziyaret

KONYA(AA) - Çumra İhsan Çetinkaya İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Hayvanları Koruma Haftası dolayısıyla evlerindeki bayat ekmekleri toplayıp Çumra Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret etti.

Çumra Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret eden İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, topladıkları ekmekleri elleriyle barınaktaki hayvanlara yedirdi ve hayvan sevgisi ve onlara karşı duydukları sevgiyi gözler önüne serdi.

Ziyarette konuşan Çumra İhsan Çetinkaya İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Öztürk, "Çumra Belediyesi tarafından Çumra’nın çeşitli yerlerine, piknik alanları, cadde ve sokaklarına sokak hayvanları için bayat ekmeklerin biriktirilmesi amacıyla ekmek kabinlerini koymuş olması bizlerde ve öğrencilerde bir heyecan uyandırdı." dedi.

"Bizler de Hayvanları Koruma Haftası olmasından dolayı öğrencilerle bir hafta boyunca evlerimizde biriktirdiğimiz ekmeklerimizi Çumra Belediyesi Hayvan Barınağına getirerek burada rehabilite edilen sokak hayvanlarına öğrencilerimizle birlikte verdik." diyen Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu çalışmamızın önemli bir amacı da merhamet duygusunu geliştirmekti ve bu çalışmamız okulumuzda eğitim veren tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin desteğiyle güzel bir proje oldu. Tabii biz de bu projenin hayata geçirilmesinde Çumra Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Oğuz’un sokak hayvanları için yapmış olduğu örnek çalışmalardan esinlendik. Öncelikle kendisine duyarlılığı ve bu güzel tesisin hizmete açılmasından dolayı teşekkür ediyoruz."