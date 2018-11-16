İhracatı milyar doları aşan

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), geçen yıl 1,35 milyar dolarlık ihracat yapan "değirmen ve sektör makineleri" imalatçılarının talebi doğrultusunda, mesleki eğitimde makine teknolojisi alanı altında ilk kez "değirmencilik" dalının açılmasına karar verildi.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre Bakanlık, mesleki ve teknik eğitim alanında sektörün talepleri doğrultusunda, eğitim verdiği alanları genişletiyor. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, bu kapsamda Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) ile bu alanda eğitim vermek üzere "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü imzaladı.

İş birliği protokolü, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Numanoğlu ve DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu tarafından imzalandı.

İmza törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, MEB Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin ile DESMÜD yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Protokol kapsamında, mesleki eğitimde makine teknolojisi alanı altında ilk kez "değirmencilik" dalı açılarak eğitimlere başlanacak, müfredat sektörle iş birliği içerisinde hazırlanacak.

- Okulların atölye ve laboratuvarlarını sektör kuracak

Protokol kapsamında, sektörün talebi doğrultusunda Konya, Gaziantep ve Çorum illerinde MEB'in belirleyeceği Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde eğitimler başlatılacak.

DESMÜD, bu okullarda atölye ve laboratuvarlar kuracak ve öğretmenlerin işbaşı ve hizmet içi eğitimlerini üstlenecek.

Ayrıca Ankara'da belirlenecek bir Mesleki Eğitim Merkezinde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi'nin de donatımı DESMÜD tarafından yapılarak ulusal ve uluslararası değirmencilik alanına yönelik "Eğiticilerin Eğitimleri" yapılacak.

Öğrencilerin beceri eğitimi ve stajları DESMÜD'ün iş birliği içindeki işletmelerde gerçekleştirilecek ve mezuniyet sonrasında öğrencilerin yüzde 100'üne iş garantisi verilecek. Ayrıca protokol kapsamında, bu alanda eğitim alan başarılı öğrencilere DESMÜD tarafından burs desteği sağlanacak.

Türkiye'de "değirmen ve sektör makineleri" imalatçıları, üretimlerinin yüzde 95'ini ihraç etmekte olup 2017'de 1,35 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

DESMÜD'ün 7 milyar dolarlık bir 2023 yılı ihracat hedefi olup bu kapsamda 160 ülkeden oluşan bir ihracat zincirine sahip. Bu alanda küresel bir güç olmayı hedefleyen sektörün yeni protokol ile nitelikli teknik eleman ihtiyacı giderilmiş olacak.

