İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliği ile düzenlenen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” panellerinin yedinci ve son durağı Denizli oldu.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, TİM, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği TSPB ve üyelerinin iş birliği ile düzenlenen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” konulu panellerin yedinci ve sonuncusu Denizli’de gerçekleştirildi. Panelde uzmanlar, Türkiye ekonomisi ve para politikalarındaki gelişmeler ışığında şirketlerin kur riskini nasıl yönetecekleri konusunda katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktardı.

TSPB Eğitim Müdürü Gökhan Büyükşengür’ün açılış konuşmasını yaptığı, Borsa İstanbul AŞ Türev Piyasalar ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy'un moderatör ve panelist olarak yer aldığı etkinliğe, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu ve GlobalMenkul Değerler AŞ VİOP Birim Müdürü Engin Küçük de katıldı.

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, “Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler” ve KPMG Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri Direktörü Muharrem Karataş “Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi” konuları hakkında bilgilerini aktardı.

Kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin çalışanlarının, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” paneli, ihracatçılar birliği, sanayi ve ticaret odası ve iş insanları dernekleri üyelerinin yanı sıra öğretim üyeleri, banka ve aracı kurum çalışanlarının da yer aldığı 60 katılımcı ile gerçekleştirildi. Panel öncesinde ve eş zamanlı olarak ihracat yapan şirketlerin üst düzey yöneticileri ile TSPB üyeleri arasında 1 saat süreli 6 B2B görüşmesi gerçekleştirildi.

TİM ve TSPB üyelerinin iş birliği ile 2019 yılında İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Mersin, Gaziantep ve Denizli illerinde gerçekleşen 7 panelde 750 katılımcı yer aldı. Panellerin öncesinde gerçekleşen B2B görüşmelerine ise 55 firma katılım sağladı.