İhlas Yapı'dan 775 milyon liralık 3 yeni proje

İSTANBUL (AA) - İhlas Yapı, 775 milyon lira değerindeki 3 yeni projesi olan "Bizim Evler 8", "Bizim Evler Güzelce" ve "Marmara Evleri 4"ü satışa sundu.

İnşaat sektöründe 28 yıllık deneyimiyle 16 bin aileyi ev sahibi yapan İhlas Yapı tarafından İstanbul'da yapılacak 3 yeni gayrimenkul projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısında konuşan İhlas Yapı Genel Müdür Yardımcısı Yüksek Mimar Dr. Recai Akdoğan, Ispartakule'de Bizim Evler serisinin en yenisi "Bizim Evler 8"in yaklaşık 110 milyon lira, Büyükçekmece'de Kale Grubu ile yapılan "Bizim Evler Güzelce"nin 360 milyon lira ve Beylikdüzü’nde Kiler GYO ile yapılan Marmara Evleri markasının yeni halkası "Marmara Evleri 4"ü 305 milyon liralık yatırım değeriyle hayata geçireceklerini söyledi.

Akdoğan, toplamda 775 milyon liralık yatırım değerine sahip 3 yeni projenin satışa sunulduğunu belirterek, Ispartakule'nin ardından markalı konut projesi Bizim Evler'i Güzelce'ye taşıyan İhlas Yapı'nın, aile öncelikli konsepti ve ulaşılabilir fiyatlarıyla konut alıcılardan büyük ilgi gördüğünü kaydetti.





- "Tanıtım dönemine özel 362 bin TL'den başlıyor"





Bizim Evler Güzelce Satış Koordinatörü Ahmet Kasım Değerli, Büyükçekmece’de Marmara Denizi’nin yanı başında konumlanan "Bizim Evler Güzelce"de 2+1 dairelerin tanıtım dönemine özel 362 bin TL'den başladığını aktardı.

Değerli, az katlı yapılaşmanın yer aldığı Güzelce’de sahile ve marinaya yürüme mesafesinde konumlandırılan "Bizim Evler Güzelce"nin, toplam 92 bin 293 metrekare arsa üzerinde 709 konut ve 111 ticari üniteden oluştuğunu dile getirerek, projede kredili alımlarda 60 ay 0,86 vade oranlı ödeme seçeneğinin de yatırımcılara sunulduğunu vurguladı.



Güzelce Marinası ile Marmara Denizi'nin ışıltısı hissedilecek şekilde tasarlanan Bizim Evler Güzelce'de; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan üç tip konut seçeneğinin yer aldığını anlatan Değerli, 3 metre tavan yüksekliğine ve geniş balkonlara sahip dairelerin, alıcılarına konforlu ve ferah bir yaşam alanı sunmak için planlandığını ifade etti.

Değerli, E-5 cepheli cadde üzeri dükkanlarıyla bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan projenin, zengin sosyal donatı alanlarıyla da öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"60 bin metrekarelik alanın peyzaja ayrıldığı 'Bizim Evler Güzelce'de, özel dizayn edilen bisiklet yolu ve koşu parkurunun yanı sıra 2 adet sosyal tesis, dört mevsim kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, çocuk oyun alanları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları bulunuyor. Ayrıca site sakinlerinin günün yorgunluğunu atabilecekleri oyun salonları, göl kafe, yürüyüş yolları, mescit, çok maksatlı salon ile kreş projede yer alıyor."







- "Projede açık spor alanları ve yürüyüş yolları yer alıyor"

Marmara Evleri 4 ve Bizim Evler 8 Satış Koordinatörü Mehmet Erhan Değerli, Beylikdüzü'nde inşa ettiği Marmara Evleri 1, 2 ve 3 projelerinde toplam 5 bin 400 aileyi ev sahibi yapan İhlas Yapı'nın, bölgenin yeni projesi "Marmara Evleri 4"le konut alıcılarına emsalsiz bir yatırım fırsatı sunduğunu söyledi.



Değerli, toplamda 639 daire ve 44 adet dükkanın yer alacağı "Marmara Evleri 4"ün, aile öncelikli bir yaşam anlayışıyla hayata geçirildiğini belirterek, modern mimarisi ve geniş peyzaj alanıyla bölgeye değer kazandıran "Marmara Evleri 4"te 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığını kaydetti.

Geniş ve ferah kullanım alanlarının bulunduğu projede dairelerin 126 ila 204 metrekare arasında değişiklik gösterdiğini aktaran Değerli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projede peyzaj alanlarının yanı sıra kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun parkı ve açık spor alanları, yürüyüş yolları, mescit, taziye evi, bay ve bayanlara özel ikişer adet fitness salonu, hamam ve saunalar yer alıyor. Estetik mimarisi, birinci sınıf ankastreli konforlu daireleri, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği dükkanları ve zengin yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunan 'Bizim Evler 4'te; 24 saat güvenlik, kesintisiz jeneratör hizmeti ve her daire için kapalı otopark standart olarak site sakinlerine sunuluyor."



Değerli, "Bizim Evler 8" projesinin ise Kanal İstanbul'un yanı başında 43 bin 874 metrekare inşaat alanına sahip iki blokta 236 daire ve 29 dükkan olarak yer alacağını anlattı.

Geniş peyzaj ve zengin sosyal donatı alanlarına sahip "Bizim Evler 8"in 2+1'den 4+1'e konforlu dairelere sahip olacağını aktaran Değerli, projede; spor alanları, kapalı yüzme havuzu, süs havuzları ve çocuk oyun alanlarıyla konut alıcılarına ayrıcalıklar sunulacağını vurguladı.



Değerli, başlangıç fiyatlarının "Marmara Evleri 4"te 425 bin lira ve "Bizim Evler 8"de ise 475 bin lira olduğu bilgisini verdi.



