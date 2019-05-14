KONYA (AA) - Konya İHH İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilciliği tarafından düzenlenen Yetim-Hami Kardeşlik İftarı İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Serdaroğlu'nun Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından kürsüye çıkan Konya İHH Başkanı Hasan Hüseyin Uysal şöyle konuştu:



"Gelenekselleşen yetim ve hamileri iftarımızı teşrif ettiğiniz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün Ilgınlı gönüllülerimiz yetim hamisi, yetim seveni olarak bulunuyorlar. Yetim hususunda bize destek verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun.



Yetim konusu, dünyanın birçok yerinde ama özelliklede İslam coğrafyasında büyük bir problem arz etmektedir. Biz yetimlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Allah'ın izniyle 12 ülkede 36 yetimhanemizi yetimlerimizin hizmetine sunduk. Dört yetimhanemizin de inşaatı devam etmektedir. Her ay düzenli olarak 94 bin 668 yetimin bakımını sizlerin destekleri ile üstleniyoruz." diyen Uysal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yetimin hamiliğini üstlenin iki yetimin hamiliğini üstlenebileceğine, iki yetimin hamiliğini üstlenin ise dört yetimin hamiliğini üstlenebileceğine inanıyoruz. Hamiliği üstlenilen yetim sayısı ne kadar artarsa bizi cennetin kapısında karşılayacak vesilelerimizin o kadar fazla olacağını Allah’tan umuyoruz. Çünkü Nebi Aleyhisselam Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız diyor. Onun için biz Efendimizin çizgisini korumaya çalışıyoruz." dedi.



Konya İHH Ilgın Temsilciği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akpınar iftar duasını yaptırmasıyla oruçlar açıldı.

Programın ardından katılımcılar geliri ihtiyaç sahipleri için harcanacak kermesten ürünler satın aldı.







