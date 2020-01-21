İHH'nin İdlibliler için başlattığı 'briket ev' kampanyasına büyük destek

AFYONKARAHİSAR (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, İdlib yararına organize edilen yardım kampanyası çerçevesinde düzenlenen tanıtım toplantısına katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'den son 5 ayda 450 binden fazla kişinin Türkiye sınırına doğru göç ettiğini söyledi.

Bunun nedeninin yoğun bombardıman olduğunu dile getiren Tahiroğlu, şöyle konuştu:

"Rejim hiçbir anlaşmaya uymadı ve bombardımana devam etti. Uluslararası anlamda ciddi yaptırım uygulanmazsa bu devam edecek. Geçtiğimiz günlerde yine ateşkes anlaşmasından bahsedildi ama açıklamanın yapıldığı gün bölgeye 350 füze atıldı. Bu bombardımanlar sadece sivillere yapılıyor. 'Bunlar terörist.' diyorlar, hepsi yalan. Maalesef hep siviller katlediliyor, olan sivillere oluyor."

"Briket ev kampanyasına büyük destek var"

Tahiroğlu, İHH'nin sınıra göç edenler için 9 yıldır yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Bölgede çadırlar kurduklarını belirten Tahiroğlu, şöyle devam etti:

"Suriye-Türkiye sınırına yakın bölgelerde kurduğumuz çadırlara alternatif olarak briket evler yapıyoruz. Bugün itibarıyla evlerin sayısı 120'yi geçti. Bu anlamda Türkiye'den çok ciddi destek var. Türk halkı bu konuda çok duyarlı. Bu kampanyayı başlatınca çok ciddi talepler geldi. Proje çerçevesinde 4 binden fazla briket ev yapabileceğimiz fonumuz oluştu. Yine gıda kolisi ve hijyen paketleri dağıtımlarımızı da sürdürüyoruz. Bunların dışında 'Bu insanlara kalıcı neler yapabiliriz?' Bunun düşüncesi içerisindeyiz."

Tahiroğlu, İdlib'den başlayan göçle birlikte son günlerde Türkiye'den Suriye'ye günlük 30 tır yardım gönderildiğini anlattı.

"İdlib'de 500 bine yakın yetim çocuk bulunuyor"

İdlib'den Türkiye sınırına göç edenlere yönelik kullanılan ifadelere tepki gösteren Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Suriye-Türkiye sınırına yakın bölgelere göç edenlerle ilgili 'terörist' ifadeleri kullanılıyor. Bu söylem hangi anlayışın ürünü bilemiyorum ama 'terörist' diye nitelendirilen insanların hepsi çoluk çocuk ve yaşlı kadınlar. Hiç erkek yok. Erkeklerin büyük kısmı ölmüş, diğerleri de cephede. Bu göç edenler, bölgelerden çıkarılan sivil insanlar. Bu anlayışı kınıyorum. Böyle bir anlayış olamaz. İdlib'de 500 bine yakın yetim çocuk bulunuyor. Biz yetimlerden bahsediyoruz. Onun için yetimlere sahip çıkıyoruz."