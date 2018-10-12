İHH'den Gazze için kampanya

BURSA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Eskişehir, Bilecik ve Yalova'daki dernekleri, Gazze için yardım çağrısı yaptı.

Eskişehir'de Reşadiye Camisi'ne kılınan cuma namazı çıkışında konuşan İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Musa Karadaş, Mısır ve işgalci İsrail rejiminin sınır kapılarını kapalı tutarak bölgeyi adeta bir açık hava hapishanesine çevirmelerinin, Gazze'de hayatı durdurma noktasına getirdiğini söyledi.

Tüm İslam ülkelerinin Gazze'yi gündemlerine alıp, ablukanın kalkması ve insani yardımın girişine izin verilmesi noktasında çaba sarf etmesi gerektiğini aktaran Karadaş, "Ülkemiz bu konuda öncülük etmelidir. Necip milletimizin Gazzelilere desteği her anlamda sürmeli ve yardımlar artırılmalıdır. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi, harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya, tüm Gazzeli kardeşlerimize yardıma çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilecik'te ise Kayıboyu Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından toplanan dernek üyeleri adına konuşan İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şemsettin Yıldırım, Gazze'nin insani yardım beklediğini söyledi.

İsrali'in tutumuna karşı mücadelelerinin süreceğini dile getiren Yıldırım, "Bugün burada ve tüm Türkiye’de Gazze dostlarıyla siyonist İsrail'in bu hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Gazze sevdalıları olarak tüm bu hakikatleri haykırmaya devam edeceğiz. Her geçen gün Filistin'deki zulmünü artıran İsrail’e karşı bizler de mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Yalova'da Merkez Camisi çıkışında açıklama yapan İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Sabri Kan da 2 milyon nüfusuyla yüzölçümüne göre dünyanın en yoğun şehirlerinden Gazze’nin yıllardır ambargo ve abluka altında nefes almaya ve yaşamaya çalıştığını kaydetti.

Kan, Gazze ve Yemen için yardım kampanyasını bugün itibarıyla başlattıklarını, İHH ofisine yapılacak 75 lira bağışla yardım elinin uzatılacağını sözlerine ekledi.