İHH'dan Afrin'e 2 tır gıda yardımı

SİVAS (AA) - Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince temin edilen gıda malzemelerini taşıyan 2 tır, Afrin'e gönderildi.

İHH Başkanı Ahmet Çakmak, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suriye'ye 95. ve 96. tırları göndereceklerini belirtti.

Suriye'ye yapılan yardımların değerinin 4 milyona ulaştığını ve yardımların süreceğini aktaran Çakmak, "Şu ana kadar Suriye'ye giden yardım tırı 12 bini geçti. Suriye'de 13 fırında günde 750 bin ekmek ve 60 bin kişilik sıcak yemek veriliyor. Suriyede 347 okul yapımına destek sağlandı. Azez bölgesindeki 2 bin öğrenci Şam Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Dünyanın en büyük yetim hanesinin Hatay Reyhanlı'da inşa edildi ve burası 990 yetime ev sahipliği yapacak." diye konuştu.

Duanın ardından tırlar uğurlandı.