İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Yıldırım: Yemen'de çocuklar bir deri bir kemik kalmış durumda

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir insanlık krizinin yaşandığı Yemen'de halkın çoğunun göçmen durumuna düştüğünü ve 56 bölgede savaş olduğunu söyledi.

İHH olarak Yemen'de hastaneler, psikososyal destek merkezleri ve su kuyuları açtıklarını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kadın ve çocuklar daha çok sıkıntı çekiyor. Savaşın sürdüğü 56 bölgede yiyecek ihtiyacı sürdüğü için özellikle çocuklar bir deri bir kemik kalmış durumda. Sağlık ihtiyaçları karşılanmıyor. Bizler, Türkiye'deki yardım kuruluşları olarak hep beraber el ele verdik. Mümkün olduğunca Yemen halkının yanında olmaya çalışıyoruz. Okullarımız ve çadır kentlerimiz var. Tabii ne kadar yardım götürürseniz yeterli olmuyor. O nedenle devamlı istikrarlı bir şekilde bu yardım organizelerini yapmak mecburiyetindeyiz çünkü orayı gördüğümüzde durma gibi bir imkanımız olmuyor. Oradan dönen her arkadaşımız, gördüğü çocukların hallerini anlatarak biraz daha gayret etmeye ve çalışmaya niyet ediyorlar."

"Kadın ve çocuklardan ne istiyorsunuz"

Yemen'in Müslümanların birbiriyle savaştığı bir yer olduğunu belirten Yıldırım, "Mavi Marmara olayında karşımızda İsrail vardı. Siyonizm yeryüzünü kana bulamayı kendine hedef seçmiş zaten. Lübnan'da da bunu yapmıştı. Yemen, Müslümanların savaştığı yer. Erkek, erkeği öldürüyor anladık. Birbirinizin kanına doyana kadar bu savaş devam edecek. Orada Müslüman, Müslümanı öldürüyor. Peki kadın ve çocuklardan ne istiyorsunuz. Kadın ve çocuklara bir parça ekmeği fazla gören her güç sahibi yarın cehenneme gidecek. Buna hiç tereddüt etmeyin." diye konuştu.

Yıldırım, bu savaşın sona erdirilmesi için Müslüman halkının harekete geçmesi gerektiğine işaret ederek, "Biz orada ilgili devletlere bir ateşkes önerisinde bulunduk. Bu 56 bölgede en az 3 aylık ateşkes olsun, hastaneler işler hale gelsin, fırınlar kurulsun, çadır kentleri onaralım ve en azından kadınlar ve çocuklar savaşın malzemesi olmasın. Kısmen bu sağlandı, bunun birlikte bu yollar aşılıyor ama daha yolumuz var. Önce akılların değişmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"İnsani yardımın en büyük hedefi barış olmalı"

Bülent Yıldırım, İHH olarak 1992'den beri dünyanın dört bir yanındaki mazlum halkların yardımına koşmaya çalıştıklarını söyledi.

Aralarında Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Afganistan ve Afrika'nın bulunduğu birçok yerde hastaneler ve yetimhaneler açtıklarını, mazlumların yanında yer alan bir iyilik hareketi olduklarını belirten Yıldırım, yiyecek, giysi ve barınma ihtiyaçlarının yanı sıra yardım edilen coğrafyalarda topyekun ve faydalı sonuçlar elde edilmesi için İHH'nın bir de diplomasi biriminin olduğuna dikkati çekti.

Yıldırım, bölgede biran önce barış sağlanmasının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Siz ne kadar yardım götürürseniz de oradaki insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayamazsınız. Yardım kuruluşları olarak dürüst olmamız lazım. Onun için insani yardımın en büyük hedefinin barış olması lazım. Götürdüğümüz yardımlar insanların anlık ihtiyaçlarını karşılıyor ama sanki bütün ihtiyaçlarını görüyormuş gibi davranırsak, bu oradaki kadın, çocuk, mazlum insanların haklarını yemek olur. Gittiğimiz yerlerde taraflar arasında barış görüşmesini yapıyoruz. Diplomasi birimimizle mesela Filipinler ve Moro'da görüşmelerin gerçekleştirmesinde pay sahibi olduk. Şimdi inşallah barış görüşmelerimi yapabilirsek, halk kendi kendine yetebilecek."











