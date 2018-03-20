İHH Genel Başkanı Yıldırım: “Doğu Türkistan halkı yok edilmeye çalışılıyor”

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Doğu Türkistan halkının yok edilmeye çalışıldığını belirterek “Şuanda Doğu Türkistan için bir karar alındı. Kardeşlik projesi diye bunu da süslediler. Her Doğu Türkistanlının evine bir Çinli veya birkaç Çinli girebilecek. Kapıyı kapatamazsın. Kapı açık olacak, gittiğinde kitli olmayacak” dedi.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İHH Nevşehir Şubesi tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen ‘Mazlum Coğrafyalar ve Türkiye’nin İşlevi’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada Doğu Türkistan halkının yok edilmeye çalışıldığını söylerken yapılan projeye ise “Sözde kardeşlik projesi adını koydular” dedi. Yıldırım, “Biliyor musunuz şuanda Doğu Türkistan’dan aynen Endülüs’te yapıldığı gibi bütün Doğu Türkistan halkı yok edilmeye çalışılıyor. Alınan kararları biliyor musunuz? Şuanda Doğu Türkistan için bir karar alındı. Kardeşlik projesi diye bunu da süslediler. Her Doğu Türkistanlının evine bir Çinli veya birkaç Çinli girebilecek. Kapıyı kapatamazsın. Kapı açık olacak, gittiğinde kitli olmayacak” diye konuştu.

“15 Temmuz Siyonistlerin darbe girişimidir”

İHH Genel Bakanı Bülent Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında Siyonistlerin ve emperyalistlerin yapmış olduğu darbe girişimi olduğunu söyledi. Yıldırım, “Siz zannediyorsunuz ki 15 Temmuz sadece bir örgütün yapmış olduğu darbe. 15 Temmuz büyün Siyonist ve emperyalistlerin yapmış olduğu bir darbeydi. Ne demekti bu. Şimdi biz bu diğer medeniyet merkezlerini Şam’ı, Kahire’yi ve Bağdat’ı harekete geçirebiliriz. Bu taraftan da Kazan’ı, Taşkent’i, Buhara’yı harekete geçirebiliriz. Bakın hepsinin ortasındayız. İslam dünyasını mihenk taşı haline geldi Türkiye. İşte son umut, son kale Türkiye’dir” şeklinde konuştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen programa üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız ve vatandaşlar katıldı. (COŞ-AÖ-DK-Y)