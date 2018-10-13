İHH, Endonezya'daki felaketi havadan görüntüledi

İSTANBUL (AA) - Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, İHH ekipleri, Endonezya'da acil yardım çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmalarına da katkı sağladı. Ekipler, deprem ve tsunaminin şehirde açtığı yarayı gözler önüne sermek amacıyla oluşan hasarı drone ile görüntüledi.

Bu arada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 56'ya ulaştı. Ağır yaralanan 2 bin 549 kişinin tedavisi hala sürüyor. Kayıp 5 bin 684 kişiyi arama faaliyetleri ise devam ediyor. Deprem ve tsunami dolayısıyla bölgede 65 bin ev kullanılamaz hale geldi, 99 bin 471 kişi göç etmeye mecbur kaldı.

İHH ekipleri 30 bin afetzedeye yardım ulaştırdı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 2 hafta önce 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Palu ve Dongala kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Deprem ve tsunami sonrasında ilk gece bölgeye hareket eden İHH ekipleri ise 4 ayrı bölgede çalışma yaparak 30 bin afetzedeye acil yardım malzemesi ulaştırdı.

Ekipler, hayırseverlerin destekleriyle gıda, barınma, hijyen kiti, battaniye, sıcak yemek ve temiz su dağıtımlarını Palu, Dongala, Sıgi ve Makassar'da gerçekleştirdi. Depremin etkilemediği Makassar yardımlar, bölgeye göç eden ailelere yapıldı.

İHH, hayırseverlerin desteğiyle bölgedeki faaliyetlerini kriz sonuna kadar sürdürecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Endonezyalılara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, "DEPREM" yazıp "3072"ye SMS göndererek 5 lira yardımda bulunabiliyor. Yine İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da "DEPREM" koduyla bu yardımlara destek olunabiliyor.