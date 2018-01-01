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İhbar üzerine incelenen alandan gömülü kedi ölüsü çıktı

- Konya'da ihbar üzerine bomba imha uzmanı tarafından inceleme yapılan alanda, 2 gencin beyaz beze sararak toprağa gömdüğü kedi ölüsü bulundu

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:11
İhbar üzerine incelenen alandan gömülü kedi ölüsü çıktı
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KONYA (AA) - Konya'nın merkez Meram ilçesinde, bomba imha uzmanının ihbar üzerine inceleme yaptığı alanda, beyaz beze sarılı kedi ölüsü bulundu.

Alınan bilgiye göre, polise, Havzan Mahallesi'nde tren garı arkasındaki boş araziye 2 kişinin beyaz beze sarılı bir madde gömdüğü ihbarı ulaştı.

Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan ekipler, kazılan alanı güvenlik şeridiyle çevirdi.

Bir süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, alanda incelemelerde bulundu.

Uzman, gömülü beyaz bezin içinde kedi ölüsü bulunduğunu tespit etti.

Araştırmalar sonunda 2 gencin, ölen kediyi beze sarıp boş araziye gömdüğü belirlendi.

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Bomba Imha UzmanıKedi ölüsüKonyaPolis
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