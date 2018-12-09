İHA pilotlarının tercihi 'Türk Bayrağı Afrin'de' oldu

ÇORUM (AA) - Çorum Gazeteciler Cemiyeti ile Medya-İş Sendikasınca Çorum Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilotu eğitimine katılan gazeteciler, eğitimin tamamlanmasının ardından Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları sinevizyon gösterimi ile inceleyen İHA pilotu gazeteciler, 3 kategoride oy kullandı.

İHA pilotları, haber kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi", spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, fotoğraflar arasında tercih yapmanın güç olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

Anadolu Ajansının yılın fotoğrafları oylamasına katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Erzen, "Üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandık ancak seçmekte oldukça zorlandık. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Anadolu Ajansı, ülkemizin en köklü haber ajansı. Haber konusunda olduğu gibi fotoğraf alanında da yıllardır oldukça başarılı. Başarılı çalışmaların devamını diliyorum." dedi.

Muhabir: Kemal Ceylan