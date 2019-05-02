İğne oyası ve el sanatı kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifika

ANKARA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü ile Nallıhan Belediyesi işbirliğiyle Karadağ'ın başkenti Podgorica'da açılan "Nallıhan İğne Oyası El Sanatı Kursu"nu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kursa katılan Karadağlı kadınlar, unutulmaya yüz tutan iğne oyası geleneğini öğrenme ve yaşatma imkanı buldu.

Kurs sonunda kursiyerlerin hazırladığı ürünlerle Podgorica Yunus Emre Enstitüsünde sergi açıldı.

Kursiyerlerden Hajrija Lacevic, yaptığı açıklamada, kursun faydalı olduğunu belirterek, yeni bir teknikle tanışmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Lacevic, "Burada öğrendiklerim sayesinde çocuklarıma, gelinlerime, torunlarıma bir şeyler öğrenebileceğim. Bu da beni mutlu ediyor." dedi.

Marina Zizic, öğrendiği yeni tekniğin biraz zor olduğunu anlatarak, bu teknikle farklı, pratik ve güzel takılar yapabileceğini kaydetti.

Usta öğretici Hüseyin Tırıl, ipek iğne oyası geleneğinin Nallıhan'a özgü olduğunu belirtti.

İlçede 1864'te ilk ipek iğne oyalarının yapıldığını aktaran Tırıl, "Nallıhanlı kadınların 2000'li yıllarda sandıklarından çıkardıkları eserleri, takıya dönüştürdük. Her takının ve yemeninin bir hikayesi var. Örneğin, 'Biber oyası' gelinle kaynananın çatışmasını, ana yüreği, evinden çıkan gelinlerin hikayesini, 'üzüm oyası' evin tatlılığını, 'papatya oyası' mutluluğu, 'menekşe oyası' ise müjdeyi anlatır. Sergimiz Podgorica Yunus Emre Enstitüsünde açıldı. Hafta boyunca ziyarete açık kalacak." şeklinde konuştu.



