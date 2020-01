Iğdır'da oluşan sis tabakası görsel şölen sundu

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

IĞDIR (AA) - Sis tabakası altındaki kent, Allah-u Ekber Dağları'nın zirvesinden görüntülendi.

Kentin üzerini kaplayan ve güneşin doğuşuyla büyüleyici manzaralar oluşturan sis, uçsuz bucaksız denizi andırdı.

Güneş ışınlarıyla kızıl renge bürünen sis arasındaki Ağrı Dağı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.